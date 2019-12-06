Ortadoğu ve Batı Asya'nın belediye başkanları İzmir'de buluştu

06.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:34

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı'nın (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu toplantısı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. 2019 yılının değerlendirildiği toplantıda yeni yol haritası belirlendi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda 2020-2022 UCLG- MEWA stratejik planı onaya sunuldu.

Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, yerel yönetimler olarak tüm kamusal hizmetlerde, bilgiyi en doğru şekilde üretme ve paylaşma görevlerinin altının çizerek "Yöneticisi olduğumuz şehirlerin her biri; yüzlerce, hatta binlerce yıllık bir tarihsel sürecin sonunda bugüne gelmiş. Bu köklü geçmiş; kültürü, sosyal yaşamı, ilişkileri, davranış biçimlerini beslemiş, şekillendirmiş ve bu yönleriyle her bir şehrin kimliğini oluşturmuş. İşte bu nedenle kültür odaklı bir yerel yönetim anlayışı, aslında kendi toplumsal belleğimize sahip çıkmak demek. Bu kültürün özünde ise, tüm çeşitliliğiyle birlikte, bir arada yaşama iradesi var" diye konuştu.

"Dayanışma içinde çalışalım ki dünyamızı kurtaralım"

Dannieh Belediyeler Birliği ve UCLG-MEWA Başkanı Mohamed Saadie de amaçlarının eşitsizliği ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. Saadie sözlerine şöyle devam etti: "Bütün ilgili taraflarla işbirliği içinde olmaya hazırız. İklimden kültüre tüm bu konularla ilgiliyiz. UCLG komiteleri bize bilgi ve deneyim sağlıyor. Bu birleşimlerde şeffaf destekleyici bir yaklaşım olacak. Dayanışmayı da arttırmak için çabalayacağız. Burası bizim gezegenimiz, bizim geleceğimiz, dayanışma içinde çalışalım ki dünyamızı kurtaralım."

Yerelde dönüşüm çağrısı

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ise "Durban Siyasi Bildirgesi"nin öncülüğünde yerel yönetimlerin etkilerini arttırmak için tüm kentlerin ve bölgelerin dönüştürücü gücünün önemini vurgulayarak "Bizler de zorlu bir coğrafyanın, henüz tam manasıyla fırsata çevrilmemiş potansiyelini açığa çıkararak yerelde bir dönüşüm hareketi başlatabiliriz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler