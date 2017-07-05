Ortadoğu ve Avrupa'nın "Panzehiri" Adıyaman'dan

Adıyaman'da bir aşı firması, yılan ve akrep zehrinden ürettiği panzehiri Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.



Firmanın üretim sorumlusu Murat Dönen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 60 civarında yılan ve çok sayıda akrep beslediklerini söyledi.



İzmir, Kars ve Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğadan topladıkları yılanlar ile akreplerin zehirlerini sağarak laboratuvar ortamında işlediklerini ifade eden Dönen, şunları kaydetti:



"Zehirleri işledikten sonra atlara enjekte ediyoruz. Atlarda zehre karşı antikor oluştuktan sonra plazmalarını alıyoruz. Bu plazmaları tekrar laboratuvar ortamında işliyor ve çeşitli testlerden geçiriyoruz. Sağlık Bakanlığından gelen görevliler de bu panzehirler üzerinde birtakım çalışmalar yapıyorlar. Tüm bu aşamalardan sonra aşı hazır hale geliyor. Ürettiğimiz bu panzehirler Türkiye'nin yıllık ihtiyacını karşılıyor. Bunun yanı sıra Almanya, Yunanistan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, İran, Irak, Ürdün, Suriye, Mısır ve Azerbaycan'a da ihracat gerçekleştiriyoruz."



Dönen, bahar aylarında doğadan topladıkları yılan ve akrepleri, kış döneminde yeniden doğaya saldıklarını belirterek, üretimi ise yaz aylarında gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.



Firmanın sorumlu müdürü kimyager Fatma Ergin ise 2004 yılında kurulan firmalarının 2009'da seri üretim ruhsatı aldığını vurguladı.



Türkiye'de yerli üretim yapan tek firma olduklarını dile getiren Ergin, tesisin yıllık üretim kapasitesini artırmayı planladıklarını kaydetti.