Ortadoğu ve Afrika'nın Menfezleri Türkiye'den

Ortadoğu ve Afrika ülkelerinin çelik menfez ve köprüleri Türkiye'de üretiliyor.

Çelik menfez ve köprü imalatçısı ViaCon Türkiye'nin 2017 yılında sadece Türkiye değil, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın da merkezi haline gelme kararı aldığını açıklayan Genel Müdür Onur Başar, "2019 yılı Ocak ayı itibari ile bu yönde faaliyetlere başlanılacak. Şu an Afrika'da Sahra üstü bölgede faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Etiyopya'da yapılan demiryolu projesinin bütün menfez ve köprülerini Türkiye'de ürettik. Tanzanya'daki demiryolu projesine devam ediliyor. Cezayir'de demiryolu tünel projesini gerçekleştirdik" diye konuştu.

Üretiminin yüzde 80'ini ihraç ediyor

Yaklaşık 3 yıldır ağırlıklı olarak ihracat yaptıklarına değinen Başar, ihracatın yoğun olarak Türkiye'deki müteahhitlerin iş yaptığı Afrika ülkelerine gerçekleştirildiğini dile getirdi. Ürettiklerinin yüzde 80'ini ihraç ettiklerini kaydeden Başar, üretime aktif olarak başladığı 2014 yılı sonundan itibaren Romanya ve Etiyopya başta olmak üzere 20'ye yakın ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini bilgisini verdi. Orta Doğu ve Afrika ülkelerine de ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Başar, şöyle devam etti: "Toplam ihracatımız 30 milyon TL civarında. Bu ihracatın büyük bir kısmı Türkiye'den yapılıyor. Zamanla fark ettik ki ülkemiz inşaat sektöründe sadece Türkiye'den ibaret değil, Doğu'su ve Batı'sında bulunan ülkelere etkisi çok fazla. Türkiye'de bizden başka üretim gerçekleştiren yok. Son dönemde Orta Doğu, Körfez, Afrika ülkeleri ve İran'da yeni projeler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu pazarlarda Türkiye'nin de gücü ile birlikte ciddi potansiyel görüyoruz. 2018 yılında özellikle yüksek açıklıklı çelik köprü ürünlerini de üretmek üzere makine yatırımını devreye soktuk. Bu sayede ürün yelpazesini genişleterek hem Türkiye hem de ihracat pazarlarında başarımızı artırmayı hedefliyoruz."

"Tüm işlerimizde kur riskini en aza indirerek çalışmalar yaptığımız için döviz kuru karşısında güvencedeyiz" diyen Başar, ekonomide beklenen küçülmeden dolayı Türkiye'deki doğrudan müşterilerinde daralma görülebileceğini söyledi. - İSTANBUL