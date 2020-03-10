Ortadoğu'nun kilit taşları kitaplaştırıldı
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Mehmet Akif Ersoy, Mehmet Şahin, Orta Doğu, Yaşam

Ortadoğu'nun kilit taşları kitaplaştırıldı

Mehmet Şahin ve Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı, Kopernik Kitap'dan çıkan 'Portreler Ortadoğu'nun Kilit Taşları' tüm kitap satış noktalarında okuyucusuyla buluştu.

10.03.2020 20:12 | Son Güncelleme: 10.03.2020 20:12
Ortadoğu'nun kilit taşları kitaplaştırıldı

Kadim bir bölge, ev sahipliği yaptığı medeniyetlere, din ve mezheplere, dökülen kan ve çekilen acılara şahitlik etmiş toprakların adı; Ortadoğu. Ekonomik, siyasal, kültürel ve dinsel pek çok özelliğiyle insanlığın gözbebeği bu topraklarda her zaman bir hâkimiyet mücadelesi süregelmiştir. Tarih boyunca süregelen bu mücadeleyi günümüzde devam ettiren aktörler bu kitabın ana konusunu oluşturmakta.

Portreler Ortadoğu'nun Kilit Taşları'nda, Ortadoğu'nun gündem belirleyen devletlerinin söz sahibi şahsiyetleri ayrı ayrı ele alınarak insanî ve fikrî portreleri oluşturuyor. Portreler oluşturulurken okuyucusuna bölgeyi ve yaşanan olayları değerlendirmede yeni perspektifler kazandırma amacı güdülerek ansiklopedik ve biyografik tarzlardan kaçınılması dikkat çekiyor.

Mehmet Şahin ve Mehmet Akif Ersoy'un editörlüğünde hazırlanan bu eserde "Modern Firavun"lardan "Gölge Kral"lara, "Derin Güç"lerden "İtidalli Bilge"lere kadar pek çok şahsiyet bütün yönleriyle ele alınarak okuyucunun beğenisine sunuluyor.

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