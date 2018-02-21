Ortadoğu'nun Geleceği Gaziantep'te Masaya Yatırıldı

Gaziantep Üniversitesinde "Ortadoğu'nun Geleceği ve Irak Türkmenleri" konulu konferansa katılan Irak Cumhuriyeti Milli Meclisi Kerkük Milletvekili ve Irak Türkmen Cephesi Partisi Genel Başkanı Erşad Salihi, "Ortadoğu'nun geleceği Kerkük'ten, Bayır Bucak'tan başlar" dedi.

GAÜN Yurtdışındaki Türkler ve Akraba Toplulukları Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen konferansın öncesinde, Afrin Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için Kerküklü Oğuz Demirci tarafından Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu. Konuşmasında Irak Türkmenlerinin Ortadoğu'da ne kadar önemli bir unsur olduğunu herkesin bilmesi gerektiğini belirten Erşad Salihi, "Petrol, büyük bir coğrafyaya sahip olan ama bunların karşısında Irak Türkmenlerinin coğrafyasına bakıldığında Tel-Ahfer'den başlayıp Mendeli'de biten coğrafyamızı tıpkı bugün Suriye'deki Türkmen bölgeleri nasıl birbirinden ayırmışlar, sömürgeciler aynen bizi de bu şekilde ayırdılar. Başımıza bugün bela olan Kerkük'ün petrol zenginliği nimet yerine maalesef zillete dönmüş. Mezhepçilik projesiyle Türkmenleri birbirinden ayırmak istediler. Biz Irak Türkmen Cephesi olarak asla ve asla mezhepçiliğe inancımız yok, Müslümanız. Mezhebimiz de Müslüman. O vesileyle bizi koparmak istediler ama kesinlikle onlara alet olmayacağız. Ortadoğu'nun geleceği Kerkük'ten Bayır Bucak'tan başlar" ifadelerinde bulundu.

"Türkmenlerin hakları, Ortadoğu'nun istikrarı demektir"

Bölgenin ateş bölgesi olduğunu söyleyenlere Türkmen haklarının öneminden bahsettiklerini ifade eden Salihi, "Zeytin Dalı ismini vermiş olduğumuz zaman herkese zeytin dalını uzatmış oluyoruz. Biz hiç kimsenin hak ve hukukunun karşısında değiliz. Biz kendi toprağımız üzerinde hakkımızı garanti içine almaya, anayasanın içinde Türkmenlerin hakları Irak'ın toprak bütünlüğü içinde garanti içine alınsın. Suriye'deki Türkmen kardeşlerimin de aynı şekilde Suriye yönetiminin içinde Türkmenlerin haklarının alınması Ortadoğu bölgesinin istikrarı demektir. Hepinize minnettarız." dedi.

"Ortadoğu bir cazibe merkezi"

Konferansın açılışında konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, var olduğu günden bu yana Ortadoğu'nun bir cazibe merkezi olduğunu hatırlatarak, bu coğrafyanın önemini ve konumunu koruması nedeniyle batının Ortadoğu üzerinde büyük emellerinin olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Bedir, "Tarih boyunca bu emelleri gerçekleştirme adına bir takım ahlak, etik dışı birçok uygulamalara geçildi. Bunun bir örneğini de en son Irak operasyonunda yine Türk dünyası gördü. Yine çok büyük operasyonlar yapılarak sözüm ona oraya medeniyet, adalet getirme adına Ortadoğu başta olmak üzere Irak baştan sona karıştırılmış, Irak'taki halk mağdur edilmiştir. Mağdur edilen halklara bakıldığında bunların başında Türkmen kardeşlerimiz geliyor. Bugün başta Kerkük, Süleymaniye ve Musul olmak üzere birçok Irak ilinde 2 milyonun üzerinde Türk ve Türkmen vatandaşımız, akrabalarımız bulunuyor. Oraların gerçek sahibi onlardır. Oralar gerçek sahiplerinden birtakım entrikalarla, terör örgütleri veya bir takım unsurlar kullanılarak alınmaya çalışılıyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin tüm unsurları ile teröre dur dediğini vurgulayan Bedir, "Tüm dünyanın gözüne bakarak Cumhurbaşkanımızın başkanlığında dünya beşten büyüktür dendi ve Fırat Kalkanı Harekatı'yla ve en son icra edilen Zeytin Dalı Harekatı'yla bu terör unsurlarının ülkemize karşı bu kirli oyunu tezgahlayan ülkelerin beslediği terör unsurlarına karşı büyük savaşlar verildi ve verilmeye devam etmektedir. Aslında bu toplantılar bu savaşların, mücadelelerin ne için yapıldığının ve bu mücadele üzerinde halkların ne kadar haklı olduğunun anlatıldığı toplantılar olarak tarihe geçecek" ifadelerini kullandı.

"Ortadoğu'nun barışını hayal ediyoruz"

Yurtdışındaki Türkler ve Akraba Toplulukları Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre Tansü, yurdumuzun dört bir tarafında sivil toplum örgütleri, üniversiteler, öğrenciler ve halkımızın Afrin'deki Zeytin Dalı Operasyonuna desteklerini sunduklarını belirterek, "Biz de başta merkezimiz olmak üzere Afrin'deki Zeytin Dalı Operasyonunu tam manasıyla desteklediğimizi ve sınır ötemizde neresi olursa olsun terörist unsurlardan temizlenmesini ve bölgesel barışın gerçekleşmesini için umut ediyor, dua ediyoruz" dedi. Türk dünyasından pek çok misafirimiz olduğunu bunların içinde en kalabalık grubun yaklaşık 200 kişiyle Suriye Türkmenlerinin oluşturduğunu kaydeden Yrd. Doç. Dr. Tansü, "Suriye'de bir an önce barışın kurulması ve Suriye Türkmenlerinin yeni kurulacak Suriye'de hak ettikleri yeri almasını her şeyden çok istiyoruz ve ümit ediyoruz. 80'ne yakın Irak Türkmen'i öğrencimiz var. Bunların yarısından fazlası lisansüstü eğitim görüyor. Ortadoğu'nun kalkınması için, Ortadoğu Türklüğünün kalkınması için daha çok Ortadoğu'dan Türk asıllı ve akraba topluluk öğrencinin üniversitemize, üniversitelerimize gelmesi ve buralarda eğitim görmesi en büyük hayalimiz. Bizler Ortadoğu'nun barışını hayal ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP