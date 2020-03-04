Ortadoğu İnşaat Fuarı korona virüs nedeni ile ertelendi

04.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:38

Diyarbakır'da 12-15 Mart arasında yapılması planlanan Ortadoğu İnşaat Fuarı, korona virüs salgını nedeni ile eylül ayına ertelendi.



Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada hızla yayılan koronavirüsü fuarları da olumsuz etkiledi. 12-15 Mart arasında Diyarbakır'da yapılması planlanan Ortadoğu İnşaat Fuarı, İran ve Irak'ta görülen korona virüs salgını nedeni ile eylül ayına ertelendi. Ortadoğu İnşaat Fuarı'nın ertelenmesi ile ilgili konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, koronavirüs tehdidi nedeni ile önce İran'a ardından geçen hafta da Irak'a geliş gidişlerin kapatıldığını hatırlattı. Başkan Kaya, "Bizim Diyarbakır'da düzenlediğimiz fuarlara en önemli katılımcısı gerek ziyaretçi anlamında gerek ise fuar katılımcısı anlamında özellikle IKBY'nin iş adamları, sanayicileri ve yatırımcılarıydı. Kendilerinin gelişi, kapıların ne zaman açılacağı tarihi netleşmediği için, birazda kendilerinden gelen talep ve fuardan yeterli randıman alamayacağımız için fuarı eylül ayına doğru erteleme kararı aldık" dedi.



"İş adamlarının geliş ve gidişleri için kolaylıklar oluşturulmalı"



İnsanların korona virüsü nedeni ile kalabalık yerlerde bulunmak istememesi ve katılımcıların da talebi ile fuarı ertelediklerini dile getiren Kaya, şöyle devam etti:



"İş adamları bu yıl içerisinde bir şekilde yapılmasını talep ediyorlar, biz de bu anlamda eylül ayına erteledik fuarımızı. Nisan ayında bizim tarım fuarımızda var, bu fuarda hem İran hem de Irak'tan önemli ziyaretçiler çekiyor, umarız o tarihlere kadar sınır kapılarındaki yasaklar kalkar ve o insanlar Diyarbakır'daki fuara katılırlar. Buraya hazırlıklı gelen firmalarımız var, onların bayilik oluşturma ve satış yapma konusunda bizim fuarlarımız yoğun satış yeri, fuarın olmaması sınır kapılarında kapalı olması inşaat sektörünün duraklamasına sebep olacak. Aynı zamanda üreticiler ve satıcıları etkileyecek. Evet bir sağlık sorunu var ortada, bunu kabul ediyoruz, ama bunu sadece özellikle IKBY'ye kapı kapatarak çözmek doğru bir yöntem değil. Bugün ürünlerin gidiş gelişi nispeten yapılmaya çalışılıyor bu önemli. Ama aynı şekilde fuar gibi organizasyonlar bizle ilişkili olan bir yapı, oraya gelecek olan iş adamlarının, yatırımcının ve hastaların kontrollü bir şekilde giriş ve çıkışı yapılması gerekiyor. Orada 100 binden fazla Türkiye nüfusuna kayıtlı insanlarımız var, onlar sürekli gidip geliyorlar. Yani bir o kadarda fuar ziyaretçisi veya iş insanının gidiş gelişini sağlayacak yöntemler oluşturulabilir, oluşturulmalıdır da" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA