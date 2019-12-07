"Ortadoğu'da Yeni Dengeler ve Barış Pınarı Harekatı" programı - Detaylar
Programın düzenlendiği salon ve katılımcılar AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un salona gelmesi İstiklal Marşı'nın okunması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Medeniyet Derneğince Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ortadoğu'da Yeni Dengeler ve...
07.12.2019 13:39 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:42
Programın düzenlendiği salon ve katılımcılar
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un salona gelmesi
İstiklal Marşı'nın okunması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Medeniyet Derneğince Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ortadoğu'da Yeni Dengeler ve Barış Pınarı Harekatı" programın katıldı.
Kaynak: AA