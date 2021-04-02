Ortadoğu'da ki gelişmeler Şanlıurfa'da ki panelde konuşuldu
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Ortadoğu'da ki gelişmeler Şanlıurfa'da ki panelde konuşuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ortadoğu'da ki gelişmeler Şanlıurfa'da ki panelde konuşuldu

"Ortadoğu Okumaları Üzerinden Irak ve Suriye'deki Güncel Gelişmeler" konulu panel Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

"Ortadoğu Okumaları Üzerinden Irak ve Suriye'deki Güncel Gelişmeler" konulu panel Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Yeni Birlik Gazetesi Köşe Yazarı Yaşar İçen 'in yaptığı panele "Ortadoğu Okumaları Üzerinden Irak ve Suriye'deki Güncel Gelişmeler" (ORSAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan, ORSAM Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman panelist olarak katıldı.

Ortadoğu'da yaşanan olaylar, Suriye ve Irakta yaşanan gelişmelerle ilgili konuların masaya yatırıldığı panele Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Bayuk da katılarak, Şanlıurfa'nın Suriye'de başlayan iç savaşın ardından en çok Suriyeli misafiri ağırlayan bir şehir olduğunu belirterek bu panelin Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Panelde ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan, ORSAM Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman Ortadoğu Okumaları Üzerinden Irak ve Suriye'deki Güncel Gelişmeler" konularında bilgi ve birikimlerini paylaştılar.

Panelin sonunda Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Bayuk panelistlere birer plaket verdi. - ŞANLIURFA

Ortadoğu'da ki gelişmeler Şanlıurfa'da ki panelde konuşuldu
Ortadoğu'da ki gelişmeler Şanlıurfa'da ki panelde konuşuldu
Ortadoğu'da ki gelişmeler Şanlıurfa'da ki panelde konuşuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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