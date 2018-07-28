Ortadoğu'da İran'a Karşı NATO Benzeri İttifak

ABD ve Ortadoğu ülkelerinin üst düzey yetkilileri, Trump yönetiminin, İran'ın bölgede genişlemesine karşı içinde Mısır ve Ürdün'ün de bulunduğu, Körfez ülkeleri arasında yeni bir siyasi ve güvenlik ittifakı kurma çalışması içinde bulunduğunu açıkladı.

Ortadoğu ve Beyaz Saray yetkilileri, planın NATO'nun Arap versiyonu şeklinde bir ittifak olmasını hedeflediği, ittifakın, füze savunma, askeri eğitim, anti terör, bölge ülkelerinin ekonomik ve diplomatik ilişkilerini desteklemek gibi konularda işbirliğini kuvvetlendirmeyi hedeflediği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ABD, Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya arasında 2015'te imzalanan İran'ın nükleer enerji üretiminin denetlenmesi karşılığında yaptırımların kaldırılması anlaşmasından İran'ın anlaşmaya uymadığını ileri sürerek anlaşmadan çekildiğini açıklamasının ardından iki ülke arasındaki gerilim artmıştı.

İran'ın Lübnan'da Hizbullaha, Suriye'de Beşar Esad'a ve Yemen'deki Husi ayaklanmasına destek vermesi sebebiyle Ortadoğu Arap ülkeleri ile İran arasında gerilim tırmanmış, Yemen'de Husi ayaklanmaya karşı Suudi Arabistan'ın liderliğinde Arap koalisyonu kurulmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump attı bir twitle İran Başkanı Hasan Ruhani'yi tehdit etmiş, Ruhani de aynı sertlikle Trump'a cevap vermişti.

Hasan Ruhani, İran ile ABD arasında başlayacak savaşın savaşların anası olacağını söylemişti. Irak'ın ABD tarafından idam edilen Başkanı Saddam Hüseyin de ABD'nin Irak'a müdahalesini savaşların anası olacağı şeklinde tehdit etmiş, ABD'nin Irak girmesinin ardından Orta doğuda savaşların sonu gelmemişti.

ABD'nin İran'a karşı 4 Ağustos'ta başlayacak yaptırımları arasında otomotiv, altın ve diğer büyük sanayi ürünlerine ambargo konulması ve petrol ihracatının tamamen engellenmesi bulunuyor. - WASHINGTON