Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ'ye 3,5 milyon lira idari para cezası verildi - Haberler

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Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ'ye 3,5 milyon lira idari para cezası verildi

AA, Erhan Cihan Ünal - Ekonomi
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Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ'ye 3,5 milyon lira idari para cezası verildi

Rekabet Kurulu, Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ'ye 3 milyon 502 bin 401,19 lira idari para cezası verdi.

ANTALYA (AA) - Rekabet Kurulu, Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ'ye 3 milyon 502 bin 401,19 lira idari para cezası verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Antalya Limanı'nı işleten Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ'nin Antalya'da faaliyet gösteren konteyner hat acenteleri ile birlikte hareket ederek liman sahası dışında lojistik hizmet sunan acenteleri dışlamaya yönelik eylemlerde bulunduğu iddiasıyla Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ, Medlog Lojistik Gemicilik Turizm AŞ ve MSC Gemi Acenteliği AŞ hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve 6. maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda, Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ'nin konteyner iç dolum hizmetleri pazarında hakim durumda olduğuna, bu pazardaki rakibinin faaliyetlerini zorlaştırıcı uygulamalarının Kanunun 6. maddesini ihlal ettiğine ve bu nedenle işletmeye 3 milyon 502 bin 401,19 lira idari para cezası verilmesine karar verildi.

MSC Gemi Acenteliği AŞ, Medlog Lojistik Gemicilik Turizm AŞ ve Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ'nin Kanunun 4. maddesini ihlal ettiğine ilişkin bilgi ve belgeye ulaşılamadığından bu madde bakımından idari para cezası uygulanmadı.

AA / Erhan Cihan Ünal - Ekonomi

Rekabet Kurulu, Para Cezası, Antalya, Liman, Ekonomi, Haberler

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