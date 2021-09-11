Ortadirek Şaban kaç yılında çekildi? Ortadirek Şaban filmi oyuncuları, konusu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ortadirek Şaban kaç yılında çekildi? Ortadirek Şaban filmi oyuncuları, konusu

Haberler.com - Haberler | Gündem
Ortadirek Şaban kaç yılında çekildi? Ortadirek Şaban filmi oyuncuları, konusu

Başrollerinde Kemal Sunal, Bahar Öztan, Yalçın Tülpar'ın yer aldığı Ortadirek Şaban filminde, Şaban adındaki kendi halinde bir gencin umutsuz aşkı anlatılıyor. Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı Ortadirek Şaban filmi konusu ve oyuncuları haberimizde.

Ortadirek Şaban, 1984 yapımı komedi filmidir. Yapımın senaryosunu Osman F. Seden kaleme aldı. Bahar'a aşık olan Şaban, bu aşkı imkansız hale getiren Erkan'ı yenmek, Bahar'ı elde etmek için her yolu dener. İstanbul Yeşilköy'de çekilen Ortadirek Şaban fragmanı...

Sinema ile ilgili her şey için tıklayın... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ORTADİREK ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI

Şaban'ın sevdiği kadın için her zorluğa göğüs gerdiğini ekrana yansıtan Ortadirek Şaban filminde, Şaban'ın Bahar karşısında bir de yakışıklı ve başarılı bir rakibi vardır. Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Ortadirek Şaban'ın oyuncuları arasında:

Kemal Sunal, Bahar Öztan, Yalçın Tülpar, Ergun Köknar, Yavuzer Çetinkaya, Reha Yurdakul, Renan Fosforoğlu, Memduh Ün, Oktar Durukan, Coşkun Göğen, Sırrı Elitaş, Mehmet Uğur, Tahsin Koray, Celal Yonat, Fatih Özses, Dinçer Çekmez,Hüseyin Kutman, Baykal Kent, Hayri Caner, Ekrem Dümer, Hikmet Karagöz isimler yer alıyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Ortadirek Şaban kaç yılında çekildi? Ortadirek Şaban oyuncuları kim? Ortadirek Şaban filmi konusu

ORTADİREK ŞABAN KONUSU

Bir fabrikada memur olarak çalışan Şaban kendi halinde ve kıt kanaat bir yaşam sürmektedir. Kendisiyle aynı mahallede oturan ve aynı fabrikada sekreterlik yapan, ünlü petrol zengini Adnan Bıçakçı'nın katkılarıyla üniversitede okuyan Bahar'ı deliler gibi sevmektedir. Ancak Türk basketbol şampiyonu, başarılı sporcu Erkan'da Bahar'a ilgi duymaktadır. Bahar'ın gözü de ünlü sporcu Erkan'dadır. Adnan Bıçakçı'nın Bahar'ın öz torunu olduğunu açıkladıktan sonra Bahar gangsterler tarafından kaçırılır. Ancak onu kurtarmak için tek uğraşan kişi Ortadirek Şaban'dır.

Ortadirek Şaban kaç yılında çekildi? Ortadirek Şaban oyuncuları kim? Ortadirek Şaban filmi konusu

Ortadirek Şaban kaç yılında çekildi? Ortadirek Şaban oyuncuları kim? Ortadirek Şaban filmi konusu

Haberler.com - Gündem
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca
Magazin Seda Sayan Gökhan Çıra Derya Baykal Amelia Hamlin
Spor Okan Buruk Şenol Güneş Alper Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ortadirek Şaban kaç yılında çekildi? Ortadirek Şaban filmi oyuncuları, konusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 18:52:17. #1.12#