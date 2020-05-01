Ortadağu'nun en büyük hububat ticaret merkezi sessizliğe büründü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan ve Ortadoğu'nun en büyük hububat merkezi olan Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezi korona virüs tedbirleri kapsamında sessizliğe büründü.