Ortada Boru Var Yandan Geç

Eskişehir'de yol çalışmalar sonucunda bir caddede ortaya çıkan yaklaşık yarım metre uzunluğundaki boru, seyir halindeki sürücüleri endişelendirerek ani manevra yapmalarına sebep olurken, kazalara da davetiye çıkartıyor.



Yenikent mahallesi Piri Reis caddesi üzerinde yapılan çalışmalar sebebiyle yolun tam ortasında duran sert plastik boru görenleri şaşırtırken sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yol kenarında yapılan alt yapı çalışmaları sonucu ortaya çıktığı tahmin edilen boru sebebiyle, sürücüler karşı şeride geçmek zorunda kalıyor. Boruyu sonradan fark eden sürcüler ise ani manevralar yaparak borudan kaçıyor. Sürücüler borunun kaldırılmasını isterken, ortalama on gündür yolun bu halde olduğunu söyleyen vatandaşlar, bu durumun maddi ve manevi zarara yol açabileceğinden endişelendiklerini belirtiyor.



Borunun, muhtemelen yol kenarında yapılan bir alt yapı çalışması sonucu bu şekilde ortaya çıktığını anlatan vatandaşlar, "Yaklaşık yarım metre uzunluğunda dik bir şekilde duran borunun ilk bakışta plastik mi, metal mi olduğunu anlamak mümkün değil. Zaten sürücüler araçları ile seyir halinde iken buna fark edemezler. Aniden boruyu fark eden sürcüler manevra yaparak araçları ile boruyu çarpmamaya çaba gösteriyor. Bu da yoğun trafik yaşanan yolda muhtemel kazalar için ciddi bir risktir. Çok sert plastik olan bu boru araçlara da zarar verebilir. Bunun günlerdir fark edilmemesi ve hala ortada durması çok ilginç" diye belirttiler. - ESKİŞEHİR