Ortaca ve Dalaman su sporları merkezi olma yolunda
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Ortaca ve Dalaman su sporları merkezi olma yolunda

26.09.2020 12:28 | Son Güncelleme: 26.09.2020 12:32
Ortaca ve Dalaman su sporları merkezi olma yolunda

Ortaca ve Dalaman'da alternatif turizmi canlandırması ve su sporlarına ilgiyi artırması amacıyla rafting tesisi yapılması için çalışma başlatıldı.

Ortaca ve Dalaman'da alternatif turizmi canlandırması ve su sporlarına ilgiyi artırması amacıyla rafting tesisi yapılması için çalışma başlatıldı.

Türkiye Rafting Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Ali Mürşit Yağmur, Dalaman Çayı üzerinde planlanan proje hakkında Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan ve Belediye Başkanı Alim Uzundemir'e bilgilendirme yaptıklarını aktardı.

Bölgeye çok büyük katkı sağlayacağını düşündükleri proje için Rafting Federasyonunun teknik destek sağlayacağı bilgisini veren Yağmur, "Atatürk köprüsü bölgesinde yapılması planlanan merkez alternatif turizme katkı sağlayacak. Su sporlarına ilgiyi artıracak" dedi.

Bölgede daha önce başarılı organizasyonlar gerçekleştirildiğini anımsatan Yağmur; "Bölgemizin doğası su sporlarına çok uygun. Ortaca ve Dalaman'ın ortak projesi olarak düşünülen alanı Ortaca Belediye Başkan Yardımcısı Fedai Kılıç, Ortaca Gençlik ve Spor Müdürü Murat Sözgen, Dalaman Gençlik ve Spor Müdürü Hakan Semerci ile birlikte inceledik. Proje Kaymakamlık tarafından Güney Ege Kalkınma Ajansı'na (GEKA) sunulacak. Rafting tesisleri bölgemize alternatif turizm ve su sporları anlamında katkı sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu. - MUĞLA

Ortaca ve Dalaman su sporları merkezi olma yolunda
Ortaca ve Dalaman su sporları merkezi olma yolunda
Ortaca ve Dalaman su sporları merkezi olma yolunda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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