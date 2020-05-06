Ortaca ve Dalaman'da çevrecileri sevindiren haber
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Ortaca ve Dalaman'da çevrecileri sevindiren haber

Ortaca ve Dalaman'da çevrecileri sevindiren haber
06.05.2020 19:58 | Son Güncelleme: 06.05.2020 19:58

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinin turistik Sarıgerme Mahallesi'nde ve Dalaman ilçe sınırlarında kalan doğal SİT alanları, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil edildi.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinin turistik Sarıgerme Mahallesi'nde ve Dalaman ilçe sınırlarında kalan doğal SİT alanları, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil edildi. Karar, bölgede halk ve çevreciler tarafından olumlu karşılandı.

Muğla Ortaca- Sarıgerme Dalaman Doğal Sit alanının koruma statüsüyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı karar, Resmi Gazetede yayımlandı. 4 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 2492 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda şöyle denildi:  

"Muğla ili Ortaca ve Dalaman ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Ortaca- Sarıgerme- Dalaman Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescil ve ilan edilmesine 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109'uncu maddesi gereğince karar verilmiştir." Bölgede yapılaşmanın önüne geçip bir çivi dahi çakılmasına engel olacak bu karar, Ortaca ve Dalaman'da olumlu karşılandı.ÇEVRECİLER VE VATANDAŞLAR KARARDAN MEMNUNKararın doğru olduğunu söyleyen Sarıgerme Muhtarı Musa Varol, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bölgemiz için aldığı karar gayet doğru bir karardır. Olumlu karşılıyoruz. Sahillerimiz kesinlikle korunacaktır. Bu bölgede çöl zakkumları bulunmakta ve nesli koruma altında olduğu için alınan karar çok yerindedir" dediSARÇED (Sarıgerme Çevre Koruma Derneği) Başkanı Cengiz İlhan ise şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız tarafından resmi gazetede yayımlanan Sarıgerme Sahili ve bölgenin kesin koruma alanı olarak alınan kararını uygun karşılıyoruz. Amaç çevreyi doğayı ve kültür alanlarını korumak. Koordinatları incelediğimizde kesin korunacak alanda özel mülkiyet bulunmamaktadır. Kıyı kenar çizgisi içinde kalan güzel ve eşi bulunmaz oldukça kıymet verdiğimiz sahil ve söz konusu alan kesinlikle korunmalıdır. Turizm anlayışı çevreye ve doğaya saygı duyularak yapılmalıdır. İçinde bulunduğumuz koronavirüs salgını da doğaya olan saygısızlığımızın neticesinde ortaya çıkmaktadır. Bu tür yerlerin kıymetinin bilinmesi devlet tarafından korunmaya alınması bizleri oldukça memnun etmiştir. Çevreci bir dernek olarak takdirle karşılıyoruz. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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