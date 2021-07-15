Ortaca SGK Hizmet Binası ihalesi yapıldı
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Ortaca SGK Hizmet Binası ihalesi yapıldı

Ortaca SGK Hizmet Binası ihalesi yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bulunan ve Ortaca'nın yanı sıra Köyceğiz ve Dalaman'daki vatandaşlara hizmet veren SGK Hizmet Binası'nın ihalesi yapıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bulunan ve Ortaca'nın yanı sıra Köyceğiz ve Dalaman'daki vatandaşlara hizmet veren SGK Hizmet Binası'nın ihalesi yapıldı. 3,1 milyon liraya mal olacak yeni SGK binası 1 yıl içinde tamamlanacak.

Ortaca'nın yanı sıra Köyceğiz ve Dalaman ilçelerine de hizmet veren Sosyal Güvenlik Kurumu, yeni hizmet binası ihalesi yapıldı. 3 Milyon 131 bin liraya mal olacak olan yeni SGK Binasının 1 yıl içinde tamamlanacağı öğrenildi.

Ortaca Belediye Başkanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada "Seçim döneminde Ortaca'lı hemşerilerimizin bizlerden talep ettiği Ortaca Sosyal Güvenlik Merkezi Hizmet Binası'nın ihalesi gerçekleştirildi ve yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. İnşaat çalışmalarına başlanan ve 3 milyon 131 bin TL'ye mal olacak Ortaca Sosyal Güvenlik Merkezi Hizmet Binamız 1 yıl içinde tamamlanarak hizmete alınacak. Hizmet Binamızın açılmasıyla özellikle Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'de yaşayan vatandaşlarımız modern bir hizmet binasında işlemlerini daha hızlı bir şekilde yaptırabilecekler. Muğla'mıza destekleri için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli'ye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin ve SGK Başkanımız İsmail Yılmaz'a teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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