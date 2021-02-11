Ortaca'nın köy okullarında yüz yüze eğitime hazırlık heyecanı yaşanıyor

Milli Eğitim Bakanlığının köy okullarında yüz yüze eğitimin 15 Şubat'ta başlayacağını duyurmasının ardından, Ortaca'da öğretmen ve öğrenciler buluşacakları günün heyecanını yaşıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının köy okullarında yüz yüze eğitimin 15 Şubat'ta başlayacağını duyurmasının ardından, Ortaca'da öğretmen ve öğrenciler buluşacakları günün heyecanını yaşıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kurallarına uyulacak şekilde verilecek eğitime yönelik okuldaki masa ve sıralar öğrenci velilerinin de destekleri ile imece usulü elden geçirilerek tek kişilik hale getirildi.

Hazırlıklar kapsamında okullar tamamen temizlenip dezenfekte edilirken katlara dezenfektanlar yerleştirildi.

Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyit Kavak, ilçede köy okulları kapsamında 13 ilkokul ve ortaokul bulunduğunu, 1085 öğrenci ile 270 öğretmen, idareci ve yaklaşık 100 hizmetli personelin görev yaptığını söyledi.

Okullar için bütün hazırlıkları tamamladıklarını belirten Kavak, çiftli sıraların tekli sıraya dönüşümünden okulların yüzeysel temizliğinden kişisel hijyen tedbirlerinin arttırılabileceği ünitelere istasyonlara kadar gerekli tüm tedbirleri aldıklarını kaydetti.

Çalışanlara, öğretmenlere ve yöneticilere hijyen eğitimlerinin verildiğini ifade eden Kavak, "Velilerimizin içleri rahat gönülleri ferah olsun. Okullarımız çocuklarımızın dahil olduğu bütün sosyal çevrelerden çok daha güvenli çok daha tedbirli. Çünkü burada sistematik disipline bir tedbir halkası var. O yüzden biz 15 Şubat'a hazırız." diye konuştu.

Ortaca Eskiköy Ortaokulu Müdürü Volkan Durdu da çift kişilik sıraları salgın şartlarından dolayı tek kişilik hale dönüştürdüklerini anlattı.

Öğrencilerin okulda tek kişilik sıralarda daha sağlıklı ortamlarda eğitim öğretim göreceğine işaret eden Durdu, velilerimiz gönül rahatlığıyla öğrencileri kendilerine emanet edebileceklerini vurguladı.

Okul Aile Birliği Üyesi Fatma Önal ise okulu el birliği ile eğitim öğretime hazırladıklarını, bu konuda hijyene de çok önem verdiklerini kaydetti.

Öğrenci velisi Tayfun Önal da yardımlaşmayı çok sevdiğini belirterek, "Okul aile birliğine katkıda bulunmaya çalışıyorum. Sıraların temizliklerini, montajlarını yaptık. Oturma grubu ve çiçeklik için çalışmalar yaptık ve okulumuz hazır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı