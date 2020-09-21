Ortaca Köyü içme suyu hattı onarımı tamamlandı
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Ortaca Köyü içme suyu hattı onarımı tamamlandı

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından Ortaca köyü içme suyu hattı onarımı tamamlanırken, Ayvacık Köyü içme suyu isale hattı ise onarıldı.

Ortaca Köyü içme suyu hattı onarımı tamamlandı
21.09.2020 13:03 | Son Güncelleme: 21.09.2020 13:08

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından Ortaca köyü içme suyu hattı onarımı tamamlanırken, Ayvacık Köyü içme suyu isale hattı ise onarıldı.

İl Özel İdaresi tarafından Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Ortaca köyü içme suyu hattı onarımı tamamlanırken, merkeze bağlı Ayvacık Köyünde de içme suyu isale hattı onarımı yapıldı. Yapılan çalışmalar hakkında Bilecik İl Özel İdaresi verdiği bilgilerde, "Ortaca köyünde arızalı olan içme suyu hattı onarımı ve maslak yapımı işi, teknik destek verilerek püremanet işçiliği köy muhtarlığınca ve İl Özel İdaresince de kepçe, boru malzemesi ile diğer ihtiyaç malzemeleri karşılanarak, çalışmalar tamamlanmış ve içme suyu sorunu giderilmiştir Ayvacık Köyü içme suyu isale hattı onarımı yapımı işi, teknik destek verilerek çalışmalar tamamlanmış ve içme suyu sorunu giderilmiştir. Ayrıca ekiplerim Bozüyük ilçesi Çokçapınar köyü yolunun 2,5 kilometrelik kısmının yol genişletme ve güçlendirme çalışmaları sonrasında plentmiks ve bitümlü sıcak karışım imalatlarına başlanmıştır" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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