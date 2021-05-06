Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman'a "Bitki Koruma ve Gübre Ürünleri Ambalaj Atık Kutusu" konuldu
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Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman'a "Bitki Koruma ve Gübre Ürünleri Ambalaj Atık Kutusu" konuldu

Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman'a 'Bitki Koruma ve Gübre Ürünleri Ambalaj Atık Kutusu' konuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bitki koruma ve gübre ürünü ambalaj atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde toplanması amacıyla başlatılan proje kapsamında, Muğla'nın Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman ilçelerine "Bitki Koruma ve Gübre Ürünleri Ambalaj Atık Kutusu" konuldu.

Bitki koruma ve gübre ürünü ambalaj atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde toplanması amacıyla başlatılan proje kapsamında, Muğla'nın Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman ilçelerine "Bitki Koruma ve Gübre Ürünleri Ambalaj Atık Kutusu" konuldu.

Proje kapsamında, Ortaca'ya 61, Köyceğiz'e 60, Dalaman'a 25 adet atık kutusu yerleştirildi. Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Kamil Ceylan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan ve İlçe Tarım Müdürlüğü Mühendisleri ile birlikte, "Bitki Koruma ve Gübre Ürünleri Ambalaj Atıkları" kutularını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İlçe genelinde 19 mahalleye 60 adet atık kutusu konulduğu bilgisini veren Kaymakam Dolu, kutularda biriken kimyasal içeriğe sahip atıkların, güvenli bir şekilde Tarım Müdürlüğü tarafından toplanarak, ekolojik sisteme zarar vermeden bertaraf edileceğini söyledi. Dolu, projeye vatandaşların sahip çıkacağına inandığını belirterek, bu sayede kimyasal atık bulunduran ambalajların, çevreye ve insan sağlığına zarar vermesinin önüne geçileceğini dile getirdi.

Dalaman'da ise İlçe Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Akdeniz, Ziraat Odası Başkanı Tevfik Tayfun Tuncay atık kutularının yerleştirilmesini takip etti. Başkan Karakuş, "Çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımızın zirai mücadelede kullandığı bitki koruma ürünü ambalaj ve atıkları bu toplama kutularında sıfır atık ve çevre mevzuatına uygun şekilde toplanacak" dedi. Başkan Karakuş, projenin zirai atıkların toprak altına gömülmesi, açıkta yakılması ve rastgele çevreye atılmasının önüne geçmeyi hedeflediğinin de sözlerine ekledi - MUĞLA

Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman'a 'Bitki Koruma ve Gübre Ürünleri Ambalaj Atık Kutusu' konuldu
Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman'a 'Bitki Koruma ve Gübre Ürünleri Ambalaj Atık Kutusu' konuldu
Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman'a 'Bitki Koruma ve Gübre Ürünleri Ambalaj Atık Kutusu' konuldu
Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman'a 'Bitki Koruma ve Gübre Ürünleri Ambalaj Atık Kutusu' konuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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