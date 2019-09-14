Ortaca'daki yangına şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle müdahale ediliyor

Ortaca'daki yangına şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle müdahale ediliyor

Muğla Ortaca'da akşamüzeri yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangına, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle müdahale ediliyor.

14.09.2019 00:55
Ortaca'daki yangına şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle müdahale ediliyor

Muğla Ortaca'da akşamüzeri yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangına, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle güçlükle müdahale ediliyor.


Ortaca'nın Gölbaşı Mahallesi Sıtma Deresi mevkisinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan ve Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden aktif hale geldi.


Gündüz saatlerinde helikopterle yangına müdahale eden ekipler sarp arazide karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın, söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği öğrenildi.


An itibariyle yangına 21 arazöz, 6 su tankeri, 6 dozer ve 120 personelle müdahale edildiği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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