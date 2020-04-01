Ortaca'da Vefa Koordinasyon Kurulu çalışmalarını titizlikle yürütüyor Ortaca'da 65 yaş üstü vatandaşlarıN ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmaya başlandı.

Ortaca'da 65 yaş üstü vatandaşlarıN ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmaya başlandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evden dışarı çıkmalarının kısıtlanması sonrasında, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere Vefa Koordinasyon Grubu ve Vefa İletişim Merkezleri oluşturuldu.

Bu kapsamda tek başına yaşayan, temel ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan vatandaşlar 112, 155 ve 156 çağrı numaraları üzerinden Vefa İletişim Merkezlerine ulaşıyor, vatandaşların talepleri ekiplerce yerine getiriyor.

Vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi ve herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için Vefa Koordinasyon Grupları çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Vefa Koordinasyon Grupları tarafından vatandaşların gıda ihtiyaçlarının yanı sıra; temizlik malzemesi, maaş ödemesi, evde bakım hizmetleri ve ilaç desteği gibi talepleri de karşılanıyor. Uygulamanın başladığı 22 Mart'tan itibaren il genelinde 112, 155 ve 156 çağrı numaraları üzerinden hizmet talep eden 10 bin 372 aileye "Vefa Koordinasyon Grubu" tarafından hizmet sağlandı.

Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarının hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla Kaymakamlıklar, Emniyet ve Jandarma birimleri, yerel yönetimler, Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Kızılay ve muhtarlar arasında iş birliği oluşturularak, ekiplerce 24 saat esasına göre hizmet veriliyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA