Ortaca'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde emniyet güçleri bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi, olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde emniyet güçleri bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi, olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde, ilçeye bağlı Terzialiler Mahallesinde ikamet eden Y. T. (49) isimli şahsın uyuşturucu madde yetiştirdiğini tespit etti.

Ekipler şahsın evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, evin iç kısmında değişik noktalarda toplam ağırlığı 51,4 gram kurutulmuş hint keneviri, evin müştemilatında ise 14 adet boyu 50 cm ile 120 cm arasında değişiklik gösteren yaş kök hint keneviri bitkisi ile 2 adet kurutulmaya bırakılmış hint keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan Y.T., Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılıkça tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı