Ortaca'da uyuşturucu operasyonu

18.08.2019 00:19

Muğla'nın Ortaca'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan üç şüpheliden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince Beşköprü Mahallesinde bir eve operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada zulalanmış vaziyette ticarete hazır hale getirilmiş 290 gram esrar maddesi, esrar işleme aparatları ele geçirildi.

Operasyonda, G.M.S., M.K., S.K., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen, G.M.S., uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı. M.K. ve S.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA