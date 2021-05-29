Ortaca'da trafik kazası: 1 ölü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Sarıgerme yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yahya Kerem Kaptan (44) yönetimindeki 06 BU 5714 plakalı otomobil Kemal Şahin Bulvarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan otomobil yol kenarındaki araziye devrildi. İhbar üzerine olay yerine Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı araç sürücüsünü Ortaca Devlet Hastanesine sevk etti. Sürücü Kaptan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı