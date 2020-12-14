Ortaca'da trafik kazası: 1 ölü
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Ortaca'da trafik kazası: 1 ölü

14.12.2020 21:31 | Son Güncelleme: 14.12.2020 21:35
Ortaca'da trafik kazası: 1 ölü

Ortaca'da hafif ticari aracın uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ortaca'da hafif ticari aracın uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Yılmaz (65) idaresindeki 48 RR 151 plakalı hafif ticari araç Dereköy Mahallesi girişinde uçurama devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ortaca Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, araçta sıkışan sürücü Yılmaz ve yanında yolcu olarak bulunan C.D.'yi (52) çıkardı. Sağlık ekipleri araç sürücüsü Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı C.D., Ortaca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Ortaca'da trafik kazası: 1 ölü
Ortaca'da trafik kazası: 1 ölü
Ortaca'da trafik kazası: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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