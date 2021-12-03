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Ortaca'da trafik güvenliği eğitimi verildi

AA / Ömer Kundakçı - Haberler | Güncel
Ortaca'da trafik güvenliği eğitimi verildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında Ortaca'da öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında Ortaca'da öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde Görevli trafik polisi Doğan Can Koruyucu, Bahçeşehir Koleji öğrencilerine Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından hazırlanan projeyi anlattı.

Eğitim sonunda öğrencilere "Ailemin ve ülkemin polisiyim" yazılı kimlik kartları verildi.

Öğrencilerin kimlik kartları Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyit Kavak, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, Okul Müdürü Eyüp Karaçelik tarafından verildi.

Ortaca'da trafik güvenliği eğitimi verildi

Ortaca'da trafik güvenliği eğitimi verildi

Ortaca'da trafik güvenliği eğitimi verildi

Ortaca'da trafik güvenliği eğitimi verildi

AA / Ömer Kundakçı - Son Dakika Haberleri

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