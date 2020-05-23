Ortaca'da orman yangını
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Ortaca'da orman yangını

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı turistik Sarıgerme Mahallesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına ılındı.

Ortaca'da orman yangını
23.05.2020 10:30 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:40

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı turistik Sarıgerme Mahallesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına ılındı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan yangın ihbarının ardından olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman ve Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Yangının büyüme ihtimaline karşı havadan iki helikopterin de müdahale ettiği orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında 2 hektar alanın zarar gördüğü, şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirine sürtmesi sonucu çıktığı tahmin ediliyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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