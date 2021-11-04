Ortaca'da narenciye üreticisi destek bekliyor

Türkiye'nin narenciye üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Ortaca'da limon üreticisi zor günler geçiriyor. Bu yıl 100 bin ton civarında limon üretiminin gerçekleştirildiği bölgede, ürünün kilogram fiyatı dalında 80 kuruş ila 1 liraya kadar düştü.

Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, bölgede yaklaşık 20 bin dekarlık alanda limon üretimi yapıldığını söyledi.

Limon üreticisinin özellikle son yıllarda önemli sıkıntılar yaşadığını dile getiren Çöllü; "Limon üreticisi maalesef salgın süreci ile birlikte zor günler geçiriyor. Rusya'nın limon almaması ihracatı etkiledi. Bu yıl limon dalında kaldı. Maliyet 1 buçuk lirayı geçmesine rağmen 80 kuruşa limon alan yok" değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede ağırlıklı olarak enterdonat limon yetiştirildiğini aktaran oda başkanı Çöllü, "Limonda alternatif pazarlar bularak ihracatın önünü açmalıyız. 100 bin tona yakın enterdonat limon üretiminin yapıldığı bölgede 2 yıldır çiftçi maalesef zarar ediyor. Yetkililerin çözüm bulması ve üreticinin mağduriyetinin giderilmesi gerekiyor. Çiftçi üretemez hale gelmeden gerekli adımlar atılmalı. Girdi maliyetleri düşürülmeli, desteklemeler çoğaltılmalı. Kooperatiflere büyükşehir hallerinden ücret alınmadan yer verilmeli. Bu ayın sonuna kadar limonlar dalında kalırsa çöpe gider" dedi.

Çöllü, limonun bahçeden üreticiye ulaşması aşamasında paketleme, işçilik, ulaşım ve çeşitli girdi maliyetleri olduğunu da vurguladı. - MUĞLA