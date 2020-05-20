Ortaca'da kaçak tütün operasyonu
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Ortaca'da kaçak tütün operasyonu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde polis ekipleri tarafından, kaçak sigara imalathanesine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Ortaca'da kaçak tütün operasyonu
20.05.2020 10:09 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:09

Muğla'nın Ortaca ilçesinde polis ekipleri tarafından, kaçak sigara imalathanesine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, daha önce Fethiye'de sigara üretimi yapan ve imalathanesi basılan Ü.Y. isimli şahıs, Fethiye KOM Grup Amirliği ekiplerinin takibinden kurtulmak için Ortaca'da bir iş yeri kiraladı. Ekipler tarafından gözaltına alınan Ü.Y ile K.A' nın bandrolsüz hazırlanan sigaraları Fethiye, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçesinde piyasaya sürdürklerinş tespit etti. Operasyonda ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 32 bin 800 doldurulmuş makaron, 130 kilogram açık tütün, 2 elektrikli sigara dolum makinesi, 26 kaçak elektronik sigara likiti, 8 kaçak elektronik sigara, 11 kilogram kaçak pipo tütünü, 6 kilogram kaçak nargile tütünü ve 86 sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Ü.Y. ile K.A. işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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