Ortaca'da jandarmadan helikopterle trafik denetimi

25.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:52

Ortaca ilçesinde, jandarma tarafından helikopterle havadan gerçekleştirilen trafik denetiminde 5 sürücüye bin 128 lira ceza kesildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ile Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kara yolunda asayiş ve trafik kontrolleri gerçekletirdi. Kontrollere bir helikopter de havadan destek verdi.

Trafik kurallarını ihlali ettiği tespit edilen 3 sürücüye toplam bin 128 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA