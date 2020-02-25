Ortaca'da jandarmadan helikopterle trafik denetimi
Haberler » Güncel » Ortaca'da jandarmadan helikopterle trafik denetimi - Haber

Ortaca'da jandarmadan helikopterle trafik denetimi

Ortaca ilçesinde, jandarma tarafından helikopterle havadan gerçekleştirilen trafik denetiminde 5 sürücüye bin 128 lira ceza kesildi.

25.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:52
Ortaca'da jandarmadan helikopterle trafik denetimi

ilçesinde, tarafından helikopterle havadan gerçekleştirilen trafik denetiminde 5 sürücüye bin 128 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kara yolunda asayiş ve trafik kontrolleri gerçekletirdi. Kontrollere bir helikopter de havadan destek verdi.

Trafik kurallarını ihlali ettiği tespit edilen 3 sürücüye toplam bin 128 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler