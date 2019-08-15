Ortaca'da ev yangını

Ortaca'da ev yangını

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

15.08.2019 16:07
Ortaca'da ev yangını

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Ekşiliyurt Mahallesinde Suat Kuş'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine giden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ortaca Grup Amirliği ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangın evde büyük çaplı hasara neden oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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