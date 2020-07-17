Ortaca'da Dijital Tarım Pazarı'nın tanıtımı yapıldı
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Ortaca'da Dijital Tarım Pazarı'nın tanıtımı yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığının tarımda dijitalleşmeye yönelik başlattığı Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) projesi kapsamında Ortaca'da tanıtım ve kayıt çalışması yapıldı.

Ortaca'da Dijital Tarım Pazarı'nın tanıtımı yapıldı
17.07.2020 18:21 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:25

Tarım ve Orman Bakanlığının tarımda dijitalleşmeye yönelik başlattığı Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) projesi kapsamında Ortaca'da tanıtım ve kayıt çalışması yapıldı.

Çiftçinin alın teri ile ürettiği ürünleri değerinde satabileceği, tüm alıcılar ve üreticiler ile buluşabileceği ve tüketicinin de kaliteli ürünü daha uygun fiyatlara almasına imkan sağlayacak online platform DİTAP tanıtılıyor. Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) tanıtım faaliyetleri kapsamında çalışma başlatıldı. Yetkililer, Ortaca Pazar Yeri'nde kurulan tanıtım masasında, üreticilerin platformu nasıl kullanacakları ve üyeliklerini nasıl gerçekleştirecekleri anlattı, broşür dağıttı. Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan beraberinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Okan Bilgiç ile tanıtım çalışmalarını takip etti.

Üreticilerin ve alıcıların ortak platformda buluşmasının önemine değinen Kaymakam Oktay Erdoğan, proje ile birçok problemin ortadan kalkacağını söyleyerek, üreticilere programın tanıtıldığını ve kayıt işlemi yapıldığını, amaçlarının ilçede hızlı bir şekilde programın uygulamaya geçmesi olduğunu belirtti.

Programın tüketiciye yansıyan olumsuzlukları da ortadan kaldıracağını ifade eden Kaymakam Erdoğan, "Çiftçimizin alın teri ve emekle ürettiği ürünler, alıcılarla bu online platform üzerinden buluşabilecek. Üretici ve tüketici kazanacağı bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Manşet

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