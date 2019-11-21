Ortaca'da bıçaklı kavga; 1 yaralı

21.11.2019 10:12 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:16

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.



Olay, Ortaca Otogar bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yusuf İnanç (62) yolda yürürken, Ramazan A. tarafından henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü sol karın bölgesinden bıçaklandı.



Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesinin ardından İnanç, Ortaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki çocuk babası Yusuf'un hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA