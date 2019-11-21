Ortaca'da bıçaklı kavga; 1 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Ortaca'da bıçaklı kavga; 1 yaralı - Haber

Ortaca'da bıçaklı kavga; 1 yaralı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

21.11.2019 10:12 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:16
Ortaca'da bıçaklı kavga; 1 yaralı

'nın ilçesinde, meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.


Olay, Ortaca Otogar bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yusuf İnanç (62) yolda yürürken, Ramazan A. tarafından henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü sol karın bölgesinden bıçaklandı.


Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine vermesinin ardından İnanç, Ortaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki çocuk babası Yusuf'un hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.