Ortaca'da Atatürk koşusu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ortaca'da Atatürk koşusu

Ortaca'da Atatürk koşusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin anısına Dalyan Mahallesi'nde koşu düzenlendi.

ANKARA (İHA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin anısına Dalyan Mahallesi'nde koşu düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinin anısına, her yıl tüm yurtta düzenlenen ve en eski Atletizm faaliyetlerinden biri olan Büyük Atatürk Yol Koşusu Ortaca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Koordinesinde, Küçükler, Yıldızlar, Gençler ve Veteranlar kategorilerinde toplam 162 sporcunun katılımıyla Dalyan Mahallesi Sülüngür Gölü kenarında bulunan parkurda koşuldu. Kategorilerinde ilk 3 dereceye giren sporculara düzenlenen ödül töreni ile madalyaları verildi. - MUĞLA

Ortaca'da Atatürk koşusu

Ortaca'da Atatürk koşusu

Ortaca'da Atatürk koşusu

Ortaca'da Atatürk koşusu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title