Ortaca'da 14 Mahallenin içme suyu hattı yenilendi
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Ortaca'da 14 Mahallenin içme suyu hattı yenilendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ortaca'da 14 Mahallenin içme suyu hattı yenilendi

Dalyan, Sarıgerme gibi turisttik mahallelere sahip olan Muğla'nın Ortaca ilçesinde içme suyu hatları Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi.

Dalyan, Sarıgerme gibi turisttik mahallelere sahip olan Muğla'nın Ortaca ilçesinde içme suyu hatları Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından, Ortaca ilçesinde Dalyan, Sarıgerme, Güzelyurt, Bahçelievler, Gölbaşı başta olmak üzere son 1 yıl içerisinde 14 mahallenin içme suyu hattı yenilendi. 51 bin 737 nüfusa sahip Ortaca'nın 28 mahallesinden 14'ünde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 bin 710 metre içme suyu hattını yenilendi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Topal: "Yapılan Çalışmalar Muhtarların Görüşleri Alınarak Yapılıyor"

Ortaca Muhtarlar Derneği Başkanı İsa Topal " Büyükşehir Belediyemiz vatandaşlarımızın en büyük gereksinimi olan su konusunda yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ederim. Mahalle muhtarımızla Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ ekipleri arasında sıkı bir diyalog hakim. Yapılan çalışmalar mahalle muhtarlarımızın görüşleri de alınarak yapılıyor. Su sıkıntısı yaşayan 14 mahallemizin su sorunu tamamen ortadan kalktı. Ortaca'mıza yapılan ve yapılacak olan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza muhtarlarımız ve vatandaşlarımız adına teşekkür ederim" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Muğla il genelinde mahallelerimizde yenilenmesi gereken içme suyu hatlarını yeniliyoruz. Ortaca'da sorun yaşanan 14 mahallemizin içme suyu hatlarını yeniledik. Bir süre öncede Dalaman'da sorun yaşanan 17 mahallemizde su sıkıntısı yaşayan mahallelerimizin su sorununu çözüme kavuşturduk" denildi. - MUĞLA

Ortaca'da 14 Mahallenin içme suyu hattı yenilendi
Ortaca'da 14 Mahallenin içme suyu hattı yenilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 12:52:55. #1.15#
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