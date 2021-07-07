Ortaca Belediyespor Kulübü Başkanı İsmail Milat, Vali Orhan Tavlı'yı Ziyaret Etti
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Ortaca Belediyespor Kulübü Başkanı İsmail Milat, Vali Orhan Tavlı'yı Ziyaret Etti

Ortaca Belediyespor Kulübü Başkanı İsmail Milat, Vali Orhan Tavlı'yı Ziyaret Etti
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Ortaca Belediyespor Kulübü Başkanı İsmail Milat, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Ortaca Belediyespor Kulübü Başkanı İsmail Milat, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Ortaca Belediyespor Kulübü Başkanı İsmail Milat, Vali Orhan Tavlı'ya kulübün genel durumu ve gerçekleştirilen sportif faaliyetler hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Orhan Tavlı, Ortaca Belediyespor Kulübü Başkanı İsmail Milat'a teşekkür ederek başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre

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