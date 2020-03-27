Ortaca Belediyesinden 'Can dostlara' mama ve su takviyesi Ortaca Belediyesi, Koronavirüs salgını tehdidi sebebiyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında restoran ve kafelerin kapatılması ve vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasıyla birlikte besin kaynağı bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor.

Ortaca Belediyesi, Koronavirüs salgını tehdidi sebebiyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında restoran ve kafelerin kapatılması ve vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasıyla birlikte besin kaynağı bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor.

Tüm Dünya'da insanları tehdit eden yeni tip Koronavirüs salgını sokak hayvanlarını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Covid-19 salgını sebebiyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında restoran ve kafelerin kapatılması, vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasıyla birlikte sokakta yaşayan hayvanlarda besin bulmakta zorlanıyor.

Bu kapsamda Ortaca Belediyesi, Covid-19 virüsünün yaşattığı olumsuz durum nedeniyle ilçe genelinde sokak hayvanlarının ihtiyacına yönelik su ve mama ihtiyacını temin ediyor. Günün belirli saatlerinde hayvan popülasyonun fazla olduğu noktalara mama ve su bırakılıyor

Beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarının imdadına yetişen Ortaca Belediyesi, park, bahçe, cadde ve boş arazilere mama ve su bırakıyor. Özellikle köpek ve kedi popülasyonun fazla olduğu noktalara mama ve su bırakan belediye ekipleri, Covid-19 virüs tehlikesinin yaşandığı bu günlerde kapları her gün birkaç defa doldurarak sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmalarını engelliyor.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Covid-19 virüsüne karşı tedbirlerle birlikte, sokak hayvanlarının mağdur olmamaları için çalışmaları ve önlemleri arttırdıklarını ifade etti. Başkan Uzundemir, Ortaca Belediyesi Geçici Rehabilitasyon ve Bakım Evi personelinin bu konuda özveriyle çalıştığını belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İHA