Ortaca Belediyesinde toplu iş sözleşmesi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Belediye-İş Sendikasıyla Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı.

Ortaca Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen imza törenine Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Belediye Meclis üyesi ve Dal-Bel Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Doğaç, Belediye-İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Ender Akbay, Sendika Başkan Yardımcısı Atilla Türkmen ve iş yeri temsilcileri katıldı.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamuda çalışan taşeron işçilerin, Dal- Bel belediye şirketlerine geçişleri sağlanmıştı. Geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere, iki buçuk yıl boyunca Yüksek Hakem Kurulunun belirlediği sözleşmeye göre ücret, mali ve sosyal haklar belirleniyordu. Bu sözleşmenin sona ermesiyle birlikte Belediye-İş Sendikası ile yeni bir sözleşme imzalandı. Dal- Bel işçisini kapsayan ve 1 yıllık yapılan sözleşmeye göre, günlük taban ücrette artış sağlandı. Ayrıca sosyal haklar ile ilgili iyileştirmeler yapılırken; sorumluluk ve eğitime göre de ücret artışları gerçekleştirilecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı