Ortaç: Kuruçeşme konserlerine kavuştuğum için çok mutluyum
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Ortaç: Kuruçeşme konserlerine kavuştuğum için çok mutluyum

Ortaç: Kuruçeşme konserlerine kavuştuğum için çok mutluyum
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Poll Production organizasyonu Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Konserleri'nde önceki akşam Serdar Ortaç, Kuruçeşme'yi adeta salladı.

Poll Production organizasyonu Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Konserleri'nde önceki akşam Serdar Ortaç, Kuruçeşme'yi adeta salladı. Ortaç, "Gençliğimde çok sevdiğim Kuruçeşme konserlerine yeniden kavuştuğum için çok mutluyum" dedi.

Kuruçeşme'de konser verdiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Ortaç, "Hep beraber burada şarkılar söylerdik diğer yakadan duyulurdu. Şimdi de aynı şey olacak" diye konuştu. Ortaç, söylediği şarkılarla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

SAHNEDEN ANNEYE ÖVGÜ

Geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını seslendiren Serdar Ortaç'a Kuruçeşme'yi dolduran binlerce müziksever danslarıyla eşlik etti. Serdar Ortaç'ı dinlemeye gelenler arasında annesi Nesrin Ortaç da vardı. Sahneden annesine seslenen Ortaç 'Seni görünce güneşi görmüş gibi oluyorum. Seni çok seviyorum' diyerek annesine övgü yağdırdı.

Toplamda 30 şarkı seslendiren Ortaç, söylediği şarkılarla ve performansı ile dinleyicilerden büyük alkış topladı.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserin ikincisini Eylül'de vereceğini söyleyen Serdar Ortaç, bilet gelirlerinin bir kısmını AFAD'a bağışladığını açıkladı.


Ortaç: Kuruçeşme konserlerine kavuştuğum için çok mutluyum
Ortaç: Kuruçeşme konserlerine kavuştuğum için çok mutluyum
Ortaç: Kuruçeşme konserlerine kavuştuğum için çok mutluyum
Ortaç: Kuruçeşme konserlerine kavuştuğum için çok mutluyum
Ortaç: Kuruçeşme konserlerine kavuştuğum için çok mutluyum
Ortaç: Kuruçeşme konserlerine kavuştuğum için çok mutluyum
Ortaç: Kuruçeşme konserlerine kavuştuğum için çok mutluyum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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