Orta ve Güney Ege'de fırtına uyarısı
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Orta ve Güney Ege'de fırtına uyarısı

Orta ve Güney Ege'de fırtına uyarısı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Güncel

Orta ve Güney Ege'de yarına kadar fırtına tahmin ediliyor.

Orta ve Güney Ege'de yarına kadar fırtına tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, bugünden itibaren Orta ve Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli davranılması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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