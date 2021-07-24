Orta ve Güney Ege'de fırtına uyarısı

Orta ve Güney Ege'de yarına kadar fırtına tahmin ediliyor.

Orta ve Güney Ege'de yarına kadar fırtına tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, bugünden itibaren Orta ve Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli davranılması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz