Orta ve Doğu Karadeniz yeni haftaya kısmen hareketli başladı Orta ve Doğu Karadeniz'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal." çağrılarına kısmen uyuyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal." çağrılarına kısmen uyuyor.

Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk Alanı ile şehrin en işlek mekanlarından Uzun Sokak ile Kunduracılar Caddesi'nde kısmen sakinlik hakim.

Banka şubelerinin bulunduğu Kahramanmaraş Caddesi'nde ise haftanın ilk iş günü olması nedeniyle hareketlilik gözlendi. Vatandaşlar, bankada işlem yaptırmak için sosyal mesafe kuralına uyarak sıralarının gelmesini bekliyor.

Sokağa çıkanların maske taktığı görülürken, polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri de 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Alanı ile diğer cadde ve sokaklarda bakım onarım çalışmalarına devam ediyor.

Ordu'da vatandaşların yoğun kullandığı Süleyman Felek Caddesi'nde kısmen insan hareketliliği yaşanıyor. Köprübaşı ve Demokrasi meydanlarında ise düne göre daha az vatandaşın olduğu görüldü. Buralardaki vatandaşlar maske kullanmaya özen gösterirken, ekipler sosyal mesafe konusunda uyarılarını sürdürüyor.

Giresun'da normal zamanlarda halkın yoğun bulunduğu yerlerden Atatürk Meydanı, alınan önlemlerin etkisiyle sakinliğini koruyor. Gazi Caddesi'nde ise insan hareketliliği yaşanıyor.

Rize'de, Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile banka önleri ve marketlerde hareketlilik yaşanırken, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sessizlik hakim. Polis ekipleri de maskesiz dışarı çıkmanın yasaklandığı kentte, kurala uymayanlara cezai işlem uyguluyor.

Gümüşhane'de 15 Temmuz Zafer Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ile Fatih Parkı'nda eskiye oranla sessizlik hakim. Çok sayıda fırın, market ve iş yerinin bulunduğu Atatürk Caddesi'nde ise haftanın ilk günü nedeniyle banka önlerinde kısa süreli yoğunluk yaşanıyor. Kentte maskesiz sokağa çıkma yasağının ilk gününde, vatandaşlar çoğunlukla buna uyuyor.

Bayburt'un salgın öncesi işlek noktalarından Cumhuriyet Caddesi'nde haftanın ilk günü olması nedeniyle araç ve insan yoğunluğu oluştu. Kentteki tarihi Saat Kulesi ve çevresi, Hükumet Meydanı, ara cadde ile sokaklarda ise sessizlik hakim oldu. Polis ve bekçiler, vatandaşları maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda uyardı.

Artvin'de uzun bir aradan sonra halk pazarının kurulmasıyla hareketlilik yaşandı. Cadde ve sokaklar, salgın sürecinde en hareketli günlerinden birini yaşarken, birçok noktada insan yoğunluğu görüldü. Polis ekipleri, devriye gezerek sosyal mesafe kuralına uyulması ve kalabalığın dağılması uyarısı yapıyor.

Kaynak: AA