Orta ve Doğu Karadeniz illerinde YKS'nin ikinci oturumu AYT heyecanı

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) ter döküyor.

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) ter döküyor.

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsüne gelen öğrenciler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak binaya giriş yaptı.

Dezenfektan ve maske dağıtılan adaylar, kimlik kontrolünün ardından sınav salonlarına alındı.

Bazı adayların kapıların kapanmasına dakikalar kala sınav merkezlerine koşarak geldiği, ailelerin de binaların dışında çocuklarının heyecanını paylaştığı görüldü.

Öte yandan kampüste bulunan bazı kafeler girişlerine "Emanet alınır" yazarak, adayların yanlarında getirdikleri eşyaları aldılar. Bazı adayların ise eşyalarını ağaç altlarına koyduğu görüldü.

Ordu

Ordu'da da öğrenciler sabah saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi.

Maske dağıtımı yapılan öğrencilerden, okul girişlerine konulan dezenfektan da kullanmaları istendi. Adaylar, evrak kontrolü ve üst aramasının ardından okullara alındı.

Çocuklarına başarı dileyen veliler, okul çevresinde beklemeye başladı.

Bazı aileler ise okul yakınındaki sahilde sınavın bitiş saatini bekliyor. Çocukları için Kur'an-ı Kerim okuyan veliler, sahilde kısmen yoğunluk oluşturdu.

Giresun

Giresun'da, kent genelinde belirlenen okullarda gerçekleştirilen sınava öğrencilerin geç kalmaması için polis ekipleri önlemler aldı.

Sınava giren adaylara maske ve dezenfektan dağıtılırken, aileler ise çocuklarına destek için okulların önlerinde bekliyor.

Rize

Rize'de üniversite adayları, erken saatlerde sınav merkezlerine geldi.

Sınava girecek birçok kişiye aileleri de eşlik ederken sınav merkezleri etrafında trafik yoğunluğu oluştu.

Öğrencilerin sorun yaşamaması için açık bulunan nüfus müdürlüklerinde dün 17, bugün ise 3 adaya geçici kimlik kartı verilerek sınava katılımları sağlandı.

Artvin

Artvin'de öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu için günün erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine geldi.

İldeki 25 sınav merkezlerinden biri olan Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesine gelen öğrenciler, kimlik ve güvenlik kontrollerinden geçtikten sona sınav salonuna alındı.

Sınav merkezlerine gelen bazı aileler dışarda bekleyerek çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yol güzergahlarında ve sınav merkezlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı.

Gümüşhane

Gümüşhane'de de sınava girecek öğrenciler, erken saatten itibaren Gümüşhane Üniversitesi Merkez Kampüsü'ne geldi.

Dezenfektan ve maske dağıtılan öğrenciler, kimlik kontrollerinin ardından sınav salonlarına alınırken, aileler de çocuklarına destek için sınav merkezlerinin önünde bekledi.

Öte yandan bazı öğrencilerin sınav salonuna kapıların kapanmasına dakikalar kala geldiği gözlemlendi.

Bayburt

Bayburt'ta YKS'nin ikinci oturumu olan AYT için Bayburt Üniversitesindeki fakülte binalarına gelen öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya girdi.

Aileleriyle vedalaşan öğrenciler, sınava girmeden önce el dezenfektanı ve verilen yedek maskeleri kullandı.

Sınav görevlilerinin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından öğrenciler, salona alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu