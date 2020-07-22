Orta ve Doğu Karadeniz için yağış uyarısı Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinde bugün sağanak bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinde bugün sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün yurdun kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Yağışların, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA