Orta ve Doğu Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı
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Orta ve Doğu Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz için şiddetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz için şiddetli yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Doğu Karadeniz'de görülen sağanak ve gök gürültülü sağanaklar, bugünden itibaren etkisini artıracak.

Yağışların, Ordu ve Giresun ile Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (metrekareye 50-100 kilogram), Trabzon'un doğusu ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (metrekareye 75-150 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların yarın akşam saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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