Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Güncel

Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kısa süreli fırtına ve hortum tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz ediyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

Meteoroloji'nden İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı
Meteoroloji'nden İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı
Meteoroloji alarm verdi! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek
Meteoroloji alarm verdi! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek
Meteoroloji'den, Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Meteoroloji'den, Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Kerem Kamışlı Ece Çeşmioğlu Çağla Altunkaya
Spor Ali Koç Aziz Yıldırım Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 13:27:47. #1.15#

title