Orta ve Doğu Karadeniz için "fırtına" uyarısı
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Orta ve Doğu Karadeniz için "fırtına" uyarısı

04.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 04.01.2021 16:50
Orta ve Doğu Karadeniz için

Orta ve Doğu Karadeniz'de gece saatlerinden itibaren yarın gece saatlerine kadar kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de gece saatlerinden itibaren yarın gece saatlerine kadar kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın gece saatlerinden itibaren, yarın gece saatlerine kadar güney yönlerden kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerinde hamleli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, gaz zehirlenmesiyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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