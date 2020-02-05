Orta ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

05.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:52

Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 11'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgar yarın kuvvetini artırarak batı ve güneybatıdan, batı kesimlerinde kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın perşembe günü gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunda, cuma gece saatlerinde Orta Karadeniz'de etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA