Orta ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 11'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgar yarın kuvvetini artırarak batı ve güneybatıdan, batı kesimlerinde kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.
Fırtınanın perşembe günü gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunda, cuma gece saatlerinde Orta Karadeniz'de etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.