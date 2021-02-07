(DRONE) Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
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(DRONE) Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor

07.02.2021 12:15 | Son Güncelleme: 07.02.2021 13:46

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun ve çevresindeki illerde sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun ve çevresindeki illerde sessizlik hakim oldu.

Samsun'da uygulama kapsamında kentin en işlek noktalarından İstiklal, Gazi ve Mecidiye caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü.

Kentin belli noktalarında polis ekipleri uygulama yapıyor.

(DRONE) Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
(DRONE) Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
(DRONE) Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor
(DRONE) Cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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