Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde sessizlik sürüyor

Kent meydanından görüntüler Meydandaki park ve bahçelerden görüntüler Cadde ve sokaklardan görüntüler TRABZON - Trabzon'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.