Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde sessizlik sürüyor
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Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde sessizlik sürüyor

Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan - Haberler | Güncel

Kent meydanından görüntüler Meydandaki park ve bahçelerden görüntüler Cadde ve sokaklardan görüntüler TRABZON - Trabzon'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kent meydanından görüntüler

Meydandaki park ve bahçelerden görüntüler

Cadde ve sokaklardan görüntüler TRABZON - Trabzon'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde sessizlik sürüyor
Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde sessizlik sürüyor
Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde sessizlik sürüyor
Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde sessizlik sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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