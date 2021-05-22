Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde bugün de sakinlik yaşanıyor

Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile cadde ve sokaklar boş kaldı.

Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile cadde ve sokaklar boş kaldı.

Salgınla mücadele amacıyla dün akşam saat 21.00'de başlayan ve 24 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Trabzon'da sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Kentte, Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Kunduracılar Caddesi en sakin günlerinden birini daha yaşıyor.

Güvenlik güçleri uygulama noktalarında denetimlerini sürdürürken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kentin çeşitli bölgelerinde altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Gümüşhane

Gümüşhane de kısıtlama nedeniyle sakin bir gün geçiriyor.

Kentte normal günlerde hareketliliğin yoğun olduğu Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı ve Fatih Parkı'nda sessizlik hakim.

Polis ekipleri kısıtlamaya ilişkin denetimlerini sürdürürken, Gümüşhane Belediyesi ekipleri de cadde ve sokaklardaki altyapı çalışması yaptı.

Ordu

Ordu'da da kısıtlama dolayısıyla sokak, cadde ve sahil kesiminde sessizlik yaşanıyor.

Kent merkezindeki Süleyman Felek, Sırrıpaşa ve İsmetpaşa caddeleri ile sahilde sakinlik hakim.

Karadeniz Sahil Yolu'nda az sayıda araç trafiği oluşurken vatandaşlar da evlerine yakın market ve fırından alışveriş yaptı.

Güvenlik güçleri, sokak ve caddeler ile ana yollarda denetim gerçekleştiriyor.

Rize

Zaman zaman yağışın da etkili olduğu Rize'de, Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında sessizlik hakim.

Belediye ekipleri, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hafriyat kaldırma işlemlerini sürdürüyor.

Güvenlik güçleri ise şehrin belirli noktalarında denetim ve kontrollerine devam ediyor.

Giresun

Giresun'da kısıtlama dolayısıyla sokak ve caddeler sessiz kaldı.

Kentte yoğunluk yaşanan Gazi ve Cemal Gürsel caddeleri ile Atatürk Meydanı'nda sakinlik hakim. Az sayıdaki vatandaş da evlerine yakın marketlerden alışveriş yaptı.

Polis ve jandarma ekipleri ise belirli noktalarda denetimlerini sürdürüyor.

Artvin

Artvin, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sakin günlerinden birini yaşıyor.

İnönü, Fevzi Çakmak ve Şehit Dursun Acar caddeleri ile Çoruh ve Ata Park gibi sosyal yaşam alanları başta olmak üzere kent, sakin bir gün geçiriyor.

Polis ekipleri de şehir merkezinde 5 farklı yerde oluşturdukları kontrol noktalarında araç sürücülerinin izin belgelerinin olup olmadığını kontrol ediyor.

Bayburt

Bayburt'un işlek yerlerinden Kadıoğlu Parkı, Cumhuriyet ile Vali Nihat Üçyıldız caddelerinde sakinlik dikkati çekiyor.

Polis ve jandarma ekipleri, kentin farklı kesimlerinde oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci